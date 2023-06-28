Попов сравнил новый бассейн в Екатеринбурге с Aquatic Centre в Сиднее

Олимпийский чемпион Александр Попов заявил, что новый бассейн в Екатеринбурге практически не уступает по техническим характеристикам сиднейскому Aquatic Centre.

«Бассейн действительно очень красивый и функциональный. Впервые я был в нем в апреле, когда сооружение было открыто официально, сейчас приехал во второй раз и реально поражен увиденным. Навскидку я бы сравнил этот комплекс разве что с сиднейским Aquatic Centre, где проходили Олимпийские игры в 2000-м. Таких сооружений в мире вообще не так много. Даже если вспомнить наиболее крупные турниры последних лет, большинство из них проходило в каких-то бассейнах-времянках. Здесь же предусмотрено абсолютно все», — цитирует Попова RT.

Однако, по его словам, для проведения мировых чемпионатов бассейн не очень подходит.

«Немножко маловата грузоподъемность трибун. Международные требования по количеству зрителей для чемпионатов мира несколько выше», — добавил специалист.

Попов является 4-кратным олимпийским чемпионом, 6-кратным чемпионом мира и 21-кратным чемпионом Европы.