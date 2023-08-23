Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Статьи
Олимпиада
Главная
Плавание

Сегодня, 13:24

Попов заявил, что не боится лишиться статуса почетного члена МОК

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов не боится потерять статус почетного члена Международного олимпийского комитета (МОК).

«У меня нормальные отношения с МОК. Они меня зовут на свои мероприятия, я на них не езжу. Я не боюсь потерять статус почетного члена МОК. Если они захотят меня его лишить, пожалуйста. Я считаю, что у них сейчас все плохо, а у нас, наоборот, все нормально», — приводит слова Попова ТАСС.

21 июня директор по коммуникациям МОК Марк Адамс рассказал, что комитет по этике организации будет проводить проверку в отношении действующих и почетных членов МОК из России на предмет активной поддержки боевых действий на Украине и причастность к вооруженным силам.

51-летний Попов является четырехкратным олимпийским чемпионом, также на его счету пять серебряных медалей Олимпийских игр и шесть побед на чемпионатах мира. С 2000 по 2016 год Попов был членом Международного олимпийского комитета. На данный момент россиянин является почетным членом организации.

Источник: https://tass.ru/sport/18566319
плавание
МОК
4
0
Читайте также
Защитник «Ак Барса» Войнов рассказал, когда планирует завершить карьеру
Защитник Войнов рассказал, когда он планирует завершить игровую карьеру
Артиллеристы ВС РФ ликвидировали технику и живую силу ВСУ с помощью САУ «Малка»
Гражданина Украины задержали в Херсонской области по подозрению в шпионаже
Боевики ВСУ переплыли Днепр и сдались в плен российским военным
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Юлия Ефимова — об Олимпиаде в Токио
"В Токио у нас будет первое золото со времен Попова"
Вот доказательства
Ефимова - о своих откровенных фото
Автографы от чемпионки мира
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Денис Панкратов
СКА отправил Подъяпольского в «Ладу»
«Авангард» подписал Ивана Николишина
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
«Авангард» разгромлен дома, Иван Николишин присоединится к омичам
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Барселона» — «Кадис»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Иван Федотов сыграл первый матч за ЦСКА после армии
Шон О'Мэлли — Алджамейн Стерлинг: видеообзор боя UFC 292
Денис Тюлюлин — Грегори Родригес: видеообзор боя UFC 292
«Альмерия» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Сельта»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Илья Любушкин обменян в «Анахайм»
Дацик vs Томпсон / Тактаров vs Монсон / Петровский vs Джонсон: прямой эфир
«Салават Юлаев» не зовет легионеров
Войнов: «Ак Барс» и Билялетдинов, Россия и США, НХЛ
Форвард «Лады» Остап Сафин не отказывался от чешского гражданства
Родион Амиров ушел из жизни в 21 год
«Атлетико» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Попов считает, что пловчиха Чикунова показывает силу русского духа