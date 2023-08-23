Попов заявил, что не боится лишиться статуса почетного члена МОК

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Четырехкратный олимпийский чемпион по плаванию Александр Попов не боится потерять статус почетного члена Международного олимпийского комитета (МОК).
«У меня нормальные отношения с МОК. Они меня зовут на свои мероприятия, я на них не езжу. Я не боюсь потерять статус почетного члена МОК. Если они захотят меня его лишить, пожалуйста. Я считаю, что у них сейчас все плохо, а у нас, наоборот, все нормально», — приводит слова Попова ТАСС.
21 июня директор по коммуникациям МОК Марк Адамс рассказал, что комитет по этике организации будет проводить проверку в отношении действующих и почетных членов МОК из России на предмет активной поддержки боевых действий на Украине и причастность к вооруженным силам.
51-летний Попов является четырехкратным олимпийским чемпионом, также на его счету пять серебряных медалей Олимпийских игр и шесть побед на чемпионатах мира. С 2000 по 2016 год Попов был членом Международного олимпийского комитета. На данный момент россиянин является почетным членом организации.