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23 ноября, 22:44

Поздняков: «Безусловно, рекорд Колесникова — это очень знаковое событие для мирового плавания»

Алина Савинова
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Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал рекорд российского пловца Климента Колесникова на дистанции 50 м на спине на короткой воде.

«Безусловно, рекорд Колесникова — это очень знаковое событие для мирового плавания и для российского спорта в целом. Сейчас у нас очень хорошие соревнования, они проходят на высоком уровне, это никуда не делось», — приводит ТАСС слова Позднякова.

23 ноября в финале чемпионата России Колесников преодолел дистанцию 50 м на спине за 22,11 секунды и установил мировой рекорд. Предыдущий рекорд принадлежал Флорану Маноду из Франции, который 6 декабря 2014 года показал на этой дистанции результат 22,22 секунды.

Источник: https://tass.ru/sport/16411655
Климент Колесников
Станислав Поздняков
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