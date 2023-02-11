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Сегодня, 10:05

Президент федерации плавания России ответил на вопрос об участии Ефимовой на ЧР по плаванию

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
Юлия Ефимова.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников в интервью «СЭ» ответил на вопрос о последствиях травмы Юлии Ефимовой и рассказал о ее дальнейших планах.

Шестикратная чемпионка мира разбила лицо во время занятий сноубордом.

«Комментировать травму Ефимовой я не буду, это не вопрос федерации. Какие у нее планы? Знаете, если Юлия захочет какие-то свои планы озвучить, то я думаю, что мы о них узнаем от нее же. Ждать ли ее на чемпионате России? Честно, не могу сказать. Посмотрим. До чемпионата России еще есть время. Если приедет и заявится, то мы будем рады. Будет выступать. Если нет, то нет, у нас есть и другие спортсменки в брассе», — сказал Сальников.

В последний раз Ефимова выступала в 2021 году, на чемпионате Европы в Будапеште (Венгрия) она стала бронзовым призером в плавании на 50 и на 200 метров брассом.

Юлия Ефимова. Ефимова живет полной жизнью в США и не собирается в Россию. На спортивной карьере можно ставить крест?

Владимир Сальников
Юлия Ефимова
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Юлия Ефимова в кровь разбила лицо во время катания на сноуборде