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Сегодня, 18:46

Президент ОКР Поздняков поздравил Чикунову с установлением мирового рекорда на чемпионате России по плаванию

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент Олимпийского комитета России Станислав Поздняков прокомментировал достижение россиянки Евгении Чикуновой, которая превзошла мировой рекорд в 200-метровке брассом на чемпионате России по плаванию.

«Поздравляю Евгению Чикунову, которая только что установила новый мировой рекорд на дистанции 200 метров брассом. Новый рубеж 2.17,55 покорился Евгении на Чемпионате России в Казани! Редкий случай, когда наша спортсменка оставляет позади своих прямых зарубежных конкуренток, даже не находясь с ними в одном бассейне.

Браво! Вот это воля к победе! Вот это стремление доказать всем, чего ты достойна! Женя, гордимся тобой! Продолжай совершенствовать своё мастерство!» – написал Поздняков в своем официальном Telegram-канале.

Решение о ратификации рекорда 18-летней пловчихи должна принять Международная федерация плавания (World Aquatics).

плавание
Евгения Чикунова
Станислав Поздняков
ОКР
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