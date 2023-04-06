Президент федерации плавания Сальников: «Никто не будет участвовать при таких условиях МОК»

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников прокомментировал корреспонденту «СЭ» критерии Международного олимпийского комитета (МОК) по допуску российских спортсменов.

— Какая позиция у Федерации плавания по тем требованиям к допуску, которые сформировал МОК?

— Позиция у нас следующая — мы за то, чтобы олимпийская хартия была одинакова для всех, неизбирательная. Спортсмены чувствуют себя обделено, потому что им предоставляют условия, которые практически невыполнимы.

— Вы понимаете, что можно сделать в такой ситуации?

— Я думаю, что никто не будет участвовать при таких условиях.

28 марта состоялось заседание МОК, по итогам которого исполком рекомендовал спортивным федерациям допускать не поддерживающих СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать атлетов, которые связаны с вооруженными силами и органами безопасности. Также команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал решение МОК произволом и нарушением принципов Олимпийской хартии.