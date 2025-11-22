Видео
Плавание

Сегодня, 08:34

Пригода хотел бы еще раз выступить на чемпионате мира в России

Алина Савинова

Российский пловец Кирилл Пригода заявил, что чемпионат мира по водным видам спорта 2015 года в Казани стал одним из ярчайших событий в его жизни.

«Конечно, домашний чемпионат мира — это уникальнейшее событие. Предыдущий чемпионат мира в России проходил в Казани, и мне на нем посчастливилось выступить. Это было одно из эмоционально ярчайших событий в моей жизни. Если перспектива выступить на домашнем чемпионате мира будет реальной, я буду цепляться за нее всеми фибрами души», — приводит ТАСС слова Пригоды.

Ранее председатель Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин сообщил, что Россия будет претендовать на проведение чемпионата мира 2031 года.

Источник: ТАСС
