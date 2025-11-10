Видео
Плавание

10 ноября, 18:12

Пригода и Клепикова признаны лучшими пловцами года в России

Алина Савинова

Кирилл Пригода и Дарья Клепикова стали лучшими пловцами 2025 года, сообщает пресс-служба Федерации водных видов спорта России (ФВВСР).

Этим летом спортсмены выиграли комбинированную смешанную эстафету в составе сборной России на чемпионате мира по водным видам спорта в Сингапуре. 29-летний Пригода также завоевал золото в комбинированной мужской эстафете и серебро на дистанции 50 метров брассом. 20-летняя Клепикова заняла второе место в смешанной эстафете вольным стилем.

Открытием года в плавании признан 17-летний Михаил Щербаков, который завоевал золотую медаль на дистанции 200 метров комплексом на юниорском чемпионате мира в Отопене и стал победителем в командной эстафете вольным стилем.

В номинации «Заплыв года» победил золотой заплыв Мирона Лифинцева, Кирилла Пригоды, Андрея Минакова и Егора Корнева в мужской комбинированной эстафете в Сингапуре с рекордом Европы и России.

Тренером года названа Ольга Байдалова, а лучшим тренером резерва стал Виктор Прохоренко.

