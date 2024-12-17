Пригода рассказал об отношении к российским пловцам на чемпионате мира в Будапеште

Многократный чемпион мира по плаванию Кирилл Пригода высказался об отношении к российским пловцам на чемпионате мира на короткой воде в Будапеште, а также оценил организацию турнира.

28-летний пловец завоевал шесть медалей первенства: три золота в эстафетах и три серебра в личных стартах.

«Отношение было на высшем уровне. Все наши запросы быстро удовлетворились. Все организационные вопросы решались мгновенно. Проверка прошла на отлично. Думаю, ребята скажут то же самое» — сказал Пригода.

Сборная России заняла 2-е место в медальном зачете турнира, завоевав 10 медалей (6 золотых и 4 серебряные).