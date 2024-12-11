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Плавание

Сегодня, 12:47

Пригода установил рекорд России на стометровке брассом

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский пловец Кирилл Пригода обновил российский рекорд на дистанции 100 м брассом.

С 10 по 15 декабря в Будапеште (Венгрия) проходит чемпионат мира по плаванию на короткой воде. Российские спортсмены принимают участие в соревнованиях в нейтральном статусе.

11 декабря 28-летний пловец выиграл предварительный заплыв на дистанции 100 м брассом и показал результат 55,82 секунды.

Пригода обновил собственный рекорд, который установил на чемпионате России по плаванию в 25-метровом бассейне. Тогда пловец выиграл соревнования с результатом 55,95.

В полуфинал на дистанции 100 м брассом на ЧМ-2024 вышли россияне Пригода и Александр Жигалов. Полуфинальные заплывы пройдут сегодня, 11 декабря.

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Плавание
Кирилл Пригода
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