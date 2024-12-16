Пригода высоко оценил конкуренцию на ЧМ-2024 на короткой воде

Многократный чемпион мира по плаванию Кирилл Пригода в интервью «СЭ» подчеркнул, что на ЧМ-2024 в Будапеште хватало звезд первой величины.

«Я бы не сказал, что это был легкий и проходной ЧМ, — отметил «СЭ» Пригода. — На него приехали спортсмены, у которых не все получилось на Олимпиаде. Да, это не уровень Игр, но заинтересованность в этом турнире сохранилась у многих лидеров плавания. Конкретно мне противостоял Цинь Хайян — олимпийский чемпион Парижа на дистанции 200 м. Пожалуй, самый известный пловец современности Леон Маршан также планировал соревноваться в Будапеште, но отказался от поездки в последний момент. Половина олимпийской команды США выступала на этом ЧМ. Так что эти соревнования очень показательные и информативные, но если мы хотим двигаться дальше, то нельзя останавливаться на достижениях сегодняшнего дня. Надо проанализировать свои результаты и попытаться их улучшить. Резерв еще точно есть».

В Будапеште уроженец Санкт-Петербурга завоевал шесть медалей: три золота в эстафетах и три серебра в личных стартах.