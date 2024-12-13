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Плавание

Сегодня, 19:59

Пригода взял серебро чемпионата мира на дистанции 200 м брассом

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский пловец Кирилл Пригода стал серебряным призером в финальном заплыве на 200 м брассом на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.

Победителем заплыва стал испанец Карлес Коль Марти с результатом 2 минуты 01,55 секунды. Пригода отстал от лидера на 0,33 секунды. Еще один россиянин — Александр Жигалов стал четвертым (+0,57).

Бронзовую медаль завоевал японец Ямато Фукасава (+0,46).

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024 проходит в Будапеште с 10 по 15 декабря.

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Плавание
Кирилл Пригода
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