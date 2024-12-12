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Плавание

Сегодня, 20:48

Пригода завоевал серебро в заплыве на 100 м брассом на чемпионате мира и установил новый рекорд России

Игнат Заздравин
Корреспондент
Кирилл Пригода.
Фото Global Look Press
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Российский пловец Кирилл Пригода занял второе место в финальном заплыве на дистанции 100 м брассом на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.

Победителем заплыва стал китаец Цинь Хайян с результатом 55,47 секунды. 28-летний россиянин отстал от лидера на 0,02 секунды и установил новый рекорд России (55,49).

Бронзовым призером заплыва стал белорус Илья Шиманович (+0,13). Еще один россиянин — Александр Жигалов занял шестое место (+0,88).

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024 проходит в Будапеште с 10 по 15 декабря.

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Плавание
Кирилл Пригода
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