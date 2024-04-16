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Сегодня, 20:20

Призер Олимпиады Комарова назвала ошибкой ужесточение правил получения званий в плавании

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Призер Олимпиады-2004 в Афинах Станислава Комарова в интервью «СЭ» поделилась мнением об ужесточении нормативов для выполнения звания мастера спорта международного класса.

«Эта тема обсуждается на чемпионате России в Казани. Результаты задрали очень сильно, для примера: на 50 м на спине был норматив 24,4 секунды, а стало 23,0. Полторы секунды на полтиннике, вы серьезно? Это можно всю жизнь скидывать. Насколько я знаю, руководство с этим разбирается, и надеемся, что будут приняты меры, результаты опустят. Сейчас требуют невозможного.

 
Пловцы на&nbsp;чемпионате России по&nbsp;плаванию в&nbsp;Казани. Российские спортсмены требуют новых званий за свои достижения. Иначе они могут закончить карьеру

Мастер спорта международного класса это обычно 25-й результат в мире. Думаю, что в итоге вернутся к прежним стандартам. Это была, на мой взгляд, какая-то ошибка, и сейчас ее важно исправить. Ведутся разговоры», сказала Комарова «СЭ».

Ранее об опасности изменения критериев присвоения званий высказался главный тренер сборной России по плаванию Сергей Чепик.

Плавание
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