Призер Олимпийских игр пловец Чупков сообщил, что взял паузу в карьере до осени

21 апреля президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников рассказал, что Анастасия Кирпичникова и Марк Николаев подали документы в федерацию на смену гражданства.
Сегодня, 14:35
Двукратный чемпион мира, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года пловец Антон Чупков сообщил, что взял паузу в карьере.
«Карьеру я приостановил по личным причинам. Сезон до осени я, скорее всего, пропущу, а дальше будет видно. Руководство Всероссийской федерации плавания в курсе», — цитирует Чупкова ТАСС.
21 апреля президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников рассказал, что Анастасия Кирпичникова и Марк Николаев подали документы в федерацию на смену гражданства.