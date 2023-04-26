Призер Олимпийских игр пловец Чупков сообщил, что взял паузу в карьере до осени

Двукратный чемпион мира, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года пловец Антон Чупков сообщил, что взял паузу в карьере.

«Карьеру я приостановил по личным причинам. Сезон до осени я, скорее всего, пропущу, а дальше будет видно. Руководство Всероссийской федерации плавания в курсе», — цитирует Чупкова ТАСС.