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Фесиков: «Не загадываю сколько мне осталось в спорте. 35 – интересный возраст. Начинает сказываться»

Рустам Имамов
Корреспондент отдела спорта
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Призер Олимпийских игр Сергей Фесиков в интервью «СЭ» ответил на вопрос, как долго он планирует продолжать свою спортивную карьеру.

«Мне скоро 35 – это интересный возраст. Он начинает сказываться, но я чувствую в себе силы и интерес развиваться. Возможно, летний сезон я пропущу, здесь все зависит от медицинской части, к осенней части сезона я собираюсь вернуться. Показать результат, доказать, что возраст не помеха. Самое главное желание и вера в свои силы.

Изменения в рабочий план вносятся каждый год. Нельзя каждый год повторять одно и тоже. Врать не буду, требуется увеличивать время на восстановление. Но я никогда не боялся, главное знать себя, свой организм. На тренировках мы с ребятами друг друга заводим. Особенно молодежь глядя на меня мотивируется, когда видит, что вроде бы уже старичок, которому пошел четвертый десяток работает с 18-летними на одном уровне и не уступает. Так что это развивает как меня, так и тех, кто рядом.

Наблюдаю за собой, как со стороны спортсмена, так и со стороны тренера. На себе проверяю технико-тактические вещи. Не загадываю, остаюсь еще активным спортсменом настолько долго, насколько я смогу. Хотя уже большой пласт действительно пройден. Сейчас я получаю удовольствие от тренировочного процесса. Устаю, разумеется, но потом от этой усталости получаю удовольствие», – сказал Фесиков.

Ранее Фесиков пропустил недавний чемпионат России в Казани из-за проблем со здоровьем.

 
Сергей Фесиков. «Хочу стать человеком, который вернет наш спорт на международную орбиту». Пловец Фесиков ищет себя в спортивной дипломатии

 

Сергей Фесиков
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