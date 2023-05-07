Пловец Фесиков: «Мы точно будем возвращаться в мировой спорт, 100 процентов. Я не сомневаюсь»

Призер Олимпийских игр Сергей Фесиков в интервью «СЭ» считает, что российский спорт обязательно вернется на мировую арену.

«Хотелось бы стать тем человеком, который поможет вернуть наш спорт в международную орбиту. Наладить взаимодействие с различными структурами, найти новые форматы сотрудничества. И себя я вижу звеном этой цепочки. Конечно, многое зависит здесь не только от нас. Но мы точно будем возвращаться в мировой спорт, это 100 процентов. Другое дело что пока никто не знает, как и в каком формате. Но то, что в том или ином виде мы вернемся я не сомневаюсь», — сказал Фесиков.

Ранее Фесиков рассказал, что поступил в МГИМО на факультет международной спортивной дипломатии.