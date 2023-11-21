Призеры Олимпийских игр в плавании Сергей и Анастасия Фесиковы завершили карьеру

Призеры Олимпиады 2012 года в плавании Сергей Фесиков и его супруга Анастасия завершили профессиональную карьеру.

«Пришло время, к сожалению, оно неумолимо двигается. 18 лет в сборной — это немалый срок, в 2005 году мы попали туда с супругой. Надо уже заботиться о здоровье и думать о семье, о дальнейшем продвижении. Я думаю, мы останемся в спортивной деятельности, в какой роли, в ближайшее время решится. Это непростое решение, по крайней мере есть видение, куда стремиться. Немножко грустно, но многие уже пять-семь лет говорили, что пора. Мы дожили до того момента, когда сами захотели сказать, что пора», — цитирует Сергея Фесикова РИА Новости.

16 августа 2013 года Анастасия и Сергей поженились.

34-летний Фесиков — бронзовый медалист Олимпиады-2012 в Лондоне, чемпион мира 2014 года на короткой воде. 33-летняя Фесикова- вице-чемпионка Олимпийских игр 2012 года на дистанции 200 м на спине, чемпионка мира 2011 года в 50-метровке на спине.