Путин назвал блестящим выступление российских пловцов на чемпионате мира в Будапеште

Президент России Владимир Путин прокомментировал выступление россиян на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.

«Рад поздравить вас с блестящим выступлением и завоеванием золотых медалей на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште. B напряженной борьбе с серьезными соперниками вы продемонстрировали командную сплоченность, высочайшее мастерство и безукоризненную технику», — говорится в поздравлении на сайте Кремля.

Ранее Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Арина Суркова и Дарья Трофимова выиграли золотые медали в смешанной комбинированной эстафете 4x50 м. Лифинцев также стал чемпионом мира на дистанции 100 метров на спине.