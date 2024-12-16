Путин поздравил российских пловцов с победой на чемпионате мира

Президент России Владимир Путин поздравил российских пловцов, которые завоевали медали на чемпионате мира на короткой воде в Будапеште.

15 декабря сборная России (Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев) завоевала золотую медаль в комбинированной мужской эстафете на дистанции 4х100 м, установив мировой рекорд.

«Уважаемые Мирон Александрович, Кирилл Геннадьевич, Андрей Дмитриевич и Егор Денисович! Сердечно поздравляю вас с триумфом. В напряженной борьбе вы проявили настоящие бойцовские качества — сплоченность, собранность, выносливость, высочайшее мастерство», — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

Также Путин поздравил Лифинцева, Пригоду, Арину Суркову и Дарью Трофимову с победой в смешанной комбинированной эстафете 4x50 м, а Илью Бородина — с золотом на дистанции 400 м комплексом.