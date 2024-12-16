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Плавание

16 декабря, 23:48

Путин поздравил российских пловцов с победой на чемпионате мира

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Президент России Владимир Путин поздравил российских пловцов, которые завоевали медали на чемпионате мира на короткой воде в Будапеште.

15 декабря сборная России (Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Андрей Минаков и Егор Корнев) завоевала золотую медаль в комбинированной мужской эстафете на дистанции 4х100 м, установив мировой рекорд.

«Уважаемые Мирон Александрович, Кирилл Геннадьевич, Андрей Дмитриевич и Егор Денисович! Сердечно поздравляю вас с триумфом. В напряженной борьбе вы проявили настоящие бойцовские качества — сплоченность, собранность, выносливость, высочайшее мастерство», — говорится в поздравлении, опубликованном на сайте Кремля.

Кирилл Пригода, Андрей Минаков, Егор Корнев и&nbsp;Мирон Лифинцев завоевали золото в&nbsp;комбинированной эстафете 4 по&nbsp;100 метров на&nbsp;чемпионате мира по&nbsp;плаванию на&nbsp;короткой воде в&nbsp;Будапеште. Красивое возвращение российских пловцов. Супергерой Лифинцев и мировой рекорд в эстафете

Также Путин поздравил Лифинцева, Пригоду, Арину Суркову и Дарью Трофимову с победой в смешанной комбинированной эстафете 4x50 м, а Илью Бородина — с золотом на дистанции 400 м комплексом.

Источник: сайт Кремля
Плавание
Владимир Путин
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