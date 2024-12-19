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Плавание

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Путин — о российских пловцах на чемпионате мира: «Смотрю и радуюсь, как радовался бы успехам членов своей семьи»

Путин прокомментировал победу российских пловцов на чемпионате мира
Игнат Заздравин
Корреспондент
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Президент РФ Владимир Путин прокомментировал выступление российских пловцов на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.

«Выходили ребята: здоровые, мощные, уверенные в себе чемпионы мира, девочки красивые. Я смотрю и радуюсь этому, как радовался бы успехам членов своей семьи. Вот без всякого преувеличения. Поэтому я на Россию смотрю как на семью», — приводит слова Путина RT.

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024 проходил в Будапеште с 10 по 15 декабря. Российские пловцы заняли второе место в медальном зачете, завоевав 10 медалей (6 золотых и 4 серебряные). Россияне уступили только американцам, в активе которых 39 (18+13+8) медалей. Третье место в медальном зачете заняла сборная Канады с 15 (4+5+6) медалями.

Источник: RT
Плавание
Владимир Путин
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