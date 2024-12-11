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Плавание

Сегодня, 21:36

Россияне идут вторыми в медальном зачете на чемпионате мира по плаванию на короткой воде

Алина Савинова
Медальный зачет ЧМ по плаванию на короткой воде после второго соревновательного дня.
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В среду, 11 декабря, завершился второй соревновательный день на чемпионате мира по плаванию на короткой воде. Турнир проходит в Будапеште (Венгрия).

Российские спортсмены завоевали две золотые медали. Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Арина Суркова и Дарья Трофимова выиграли комбинированную эстафету 4х50 метров. Еще одно золото на счету Лифинцева в стометровке на спине.

По итогам второго соревновательного дня россияне занимают второе место в медальном зачете. Лидирует сборная США с 10 наградами (6 золотых, 2 серебряные и 2 бронзовые).

На третьей строчке располагается Канада (1 золото, 2 серебра, 4 бронзы).

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде стартовал 10 декабря и завершится 15-го числа.

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Плавание
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