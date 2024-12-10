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Плавание

Сегодня, 21:27

Россиянки заняли четвертое место в эстафете 4x100 м вольным стилем на чемпионате мира на короткой воде

Алина Савинова
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Российские пловчихи стали четвертыми в эстафете 4x100 м вольным стилем на чемпионате мира на короткой воде 2024 года.

Российскую команду представляли Дарья Клепикова, Дарья Трофимова, Алина Гайфутдинова и Милана Степанова.

Женскую эстафету с мировым рекордом выиграли спортсменки из США (3 минуты 25,1 секунды). Серебряные медали завоевали австралийки (3.28,25), бронзовые — канадки (3.28,44). Результат россиянок — 3.28,73.

Чемпионат мира проходит с 10 по 15 декабря в Будапеште (Венгрия). В соревнованиях принимают участие 28 российских спортсменов.

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Плавание
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