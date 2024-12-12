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Плавание

Сегодня, 21:45

Россиянки заняли четвертое место в эстафете вольным стилем на чемпионате мира

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российские пловчихи Дарья Трофимова, Милана Степанова, Дарья Клепикова и Ксения Мишарина заняли четвертое место в эстафете вольным стилем 4x200 м на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.

Победительницами заплыва стали американки, показавшие результат 7.30,13 секунды. Они установили новый мировой рекорд. Россиянки отстали от лидеров на 6,55 секунды.

Серебро завоевали венгерские пловчихи (+3,26). Третьими стали спортсменки из Австралии (+3,47).

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024 проходит в Будапеште с 10 по 15 декабря.

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Плавание
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