Российские федерации по водным видам спорта объединят в одну организацию

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников сообщил, что спортивные федерации России по водным видам спорта объединятся в одну организацию.

«Объединение спортивных федераций по водным видам спорта может стать логичным продолжением процесса интеграции, начатого после объединения гимнастических федераций. Этот шаг позволит создать более сильную и скоординированную структуру, способную эффективно развивать наши спортивные дисциплины», — цитирует Сальникова РИА Новости Спорт со ссылкой на пресс-службу министерства спорта РФ.

По словам министра спорта России Михаила Дегтярева, объединение может быть полезным с точки зрения улучшения управляемости.

«Когда наши федерации объединятся, это позволит добиться лучших результатов, в первую очередь в развитии детско-юношеского спорта и повысить массовость», — сказал Дегтярев.

В сентябре в одну организацию объединили российские гимнастические федерации.