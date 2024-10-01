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Сегодня, 09:40

Российские федерации по водным видам спорта объединят в одну организацию

Руслан Минаев
Владимир Сальников.
Фото Наталья Пахаленко, ОКР
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Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников сообщил, что спортивные федерации России по водным видам спорта объединятся в одну организацию.

«Объединение спортивных федераций по водным видам спорта может стать логичным продолжением процесса интеграции, начатого после объединения гимнастических федераций. Этот шаг позволит создать более сильную и скоординированную структуру, способную эффективно развивать наши спортивные дисциплины», — цитирует Сальникова РИА Новости Спорт со ссылкой на пресс-службу министерства спорта РФ.

По словам министра спорта России Михаила Дегтярева, объединение может быть полезным с точки зрения улучшения управляемости.

«Когда наши федерации объединятся, это позволит добиться лучших результатов, в первую очередь в развитии детско-юношеского спорта и повысить массовость», — сказал Дегтярев.

В сентябре в одну организацию объединили российские гимнастические федерации.

Источник: РИА Новости

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