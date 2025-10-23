Российские пловцы не будут участвовать в чемпионате Европы в Польше

Глава Федерации водных видов спорта России Дмитрий Мазепин сообщил, что российские спортсмены не выступят на чемпионате Европы по плаванию на короткой воде в Польше.

«До Олимпиады нас ждет несколько стартов: на чемпионат Европы на короткой воде в Польшу мы не поедем по политическим причинам. Сама Польша не допускает российских спортсменов, в Париж на длинную воду мы поедем», — цитирует Мазепина «РИА Новости».

Чемпионат Европы по плаванию на короткой воде в Польше пройдет 7-9 декабря 2025 года в Люблине.

World Aquatics допускает российских спортсменов до участия в международных соревнованиях в нейтральном статусе.