Российские пловцы получили визы для участия в чемпионате мира

Первый вице-президент Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Владимир Сальников сообщил, что пловцы получили визы и смогут отправиться в Будапешт на чемпионат мира по плаванию на короткой воде.

«Пловцы получили визы для выступления в Будапеште», — сказал Сальников РИА Новости.

Соревнования пройдут 10-15 декабря. Ранее Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) обновила список нейтральных спортсменов, добавив рекордсменку мира Евгению Чикунову и еще 25 пловцов.