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Сегодня, 15:20

Российские пловцы получили визы для участия в чемпионате мира

Камила Абдурахманова
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Первый вице-президент Федерации водных видов спорта России (ФВВСР) Владимир Сальников сообщил, что пловцы получили визы и смогут отправиться в Будапешт на чемпионат мира по плаванию на короткой воде.

«Пловцы получили визы для выступления в Будапеште», — сказал Сальников РИА Новости.

Соревнования пройдут 10-15 декабря. Ранее Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) обновила список нейтральных спортсменов, добавив рекордсменку мира Евгению Чикунову и еще 25 пловцов.

Источник: РИА Новости
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