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Сегодня, 09:25

Российские пловцы вернутся на международные соревнования не раньше февраля

Виктория Кравченко
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Февральский чемпионат мира по водным видам спорта в Катаре может стать первым после отстранения от международных стартов для российских и белорусских пловцов, прыгунов в воду и синхронистов.

«Если реалистично оценивать ситуацию, то к тому времени, когда все необходимые проверки будут завершены, мы, вероятно, будем рассматривать чемпионат мира в Дохе в феврале в качестве первого соревнования для индивидуальных нейтральных спортсменов», — цитирует ТАСС федерацию.

4 сентября World Aquatics допустила российских спортсменов к участию в индивидуальных международных соревнованиях. В турнире россияне смогут отобраться на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Международная федерация водных видов спорта отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях в марте 2022 года.

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