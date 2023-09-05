Российские ватерполисты не выступят на Олимпиаде в Париже

Глава Федерации водного поло России Евгений Шаронов заявил, что мужская и женская сборные России по водному поло лишились шансов выступить на Олимпийских играх 2024 года в Париже.

«У наших команд по водному поло не осталось никаких шансов выступить на Олимпиаде. Во-первых, командные виды спорта не допущены. Во-вторых, все отборочные этапы прошли, в том числе и на квалификационные соревнования», — цитирует Шаронова ТАСС.

4 сентября World Aquatics допустила российских спортсменов к участию в индивидуальных международных соревнованиях. В турнире россияне смогут отобраться на Олимпийские игры 2024 года в Париже.

Международная федерация водных видов спорта отстранила российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях в марте 2022 года.