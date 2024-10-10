Российский пловец Минаков: «Принял решение, что нужно вернуться на международную арену»

Российский пловец Андрей Минаков заявил, что планирует выступить на Кубке и чемпионате мира.

9 октября стало известно, что спортсмен получил нейтральный статус.

«В последний год я проводил достаточно времени за рубежом на международных стартах в качестве зрителя. Видел отношение спортсменов: все были приветливы, отзывчивы. Для себя принял решение, что надо попробовать вернуться на международную арену и посмотреть, какая атмосфера внутри. Крупные международные старты — это то, для чего мы работаем и тренируемся», — цитирует Минакова matchtv.ru.

Ранее российский пловец Евгений Рылов заявил, что у него нет желания выступать в статусе нейтрального спортсмена.

Чемпионат мира пройдет 10-15 декабря в Будапеште.