Российский пловец Морозов заявил о завершении карьеры

Российский пловец Владимир Морозов заявил о завершении спортивной карьеры.

«У меня всегда была цель плавать до Игр в Лос-Анджелесе. Когда молодой, когда результаты есть, кажется, что так будет всегда. Но сначала был ковид, потом другие события, из-за которых наших спортсменов не допускают. Да и возраст дал знать, что все, хорош, надо закругляться. Очень хотелось поплавать хотя бы до Парижа, хотя результаты в 2020-м, 2021-м были середнячковые, далекие от того уровня, на котором я привык выступать. Ну, а потом это уже было не только мое решение — вмешались факторы, которые я не мог контролировать. Завершил спортивную карьеру», — приводит слова Морозова сайт matchtv.ru.

30-летний спортсмен стал бронзовым призером Олимпиады-2012 в эстафете. Также он по три раза становился серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира и 11 раз выигрывал золотые медали ЧМ на короткой воде.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.