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Сегодня, 09:54

Российский пловец Морозов заявил о завершении карьеры

Сергей Разин
корреспондент
Владимир Морозов.
Фото Александр Федоров
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Российский пловец Владимир Морозов заявил о завершении спортивной карьеры.

«У меня всегда была цель плавать до Игр в Лос-Анджелесе. Когда молодой, когда результаты есть, кажется, что так будет всегда. Но сначала был ковид, потом другие события, из-за которых наших спортсменов не допускают. Да и возраст дал знать, что все, хорош, надо закругляться. Очень хотелось поплавать хотя бы до Парижа, хотя результаты в 2020-м, 2021-м были середнячковые, далекие от того уровня, на котором я привык выступать. Ну, а потом это уже было не только мое решение — вмешались факторы, которые я не мог контролировать. Завершил спортивную карьеру», — приводит слова Морозова сайт matchtv.ru.

Владимир Морозов и&nbsp;Юлия Ефимова. Наши звезды Ефимова и Морозов тихо заканчивают карьеру в Америке. Есть ли шансы еще увидеть их в деле?

30-летний спортсмен стал бронзовым призером Олимпиады-2012 в эстафете. Также он по три раза становился серебряным и бронзовым призером чемпионатов мира и 11 раз выигрывал золотые медали ЧМ на короткой воде.

Олимпиада-2024 пройдет в Париже с 26 июля по 11 августа.

Источник: https://matchtv.ru/swimming/matchtvnews_NI2044867_Vsegda_khotel_plavat_do_Igr_2028_Kogda_jest_rezultat_kazhetsa_chto_tak_budet_vsegda_Morozov_zavershil_karjeru
Владимир Морозов (плавание)
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