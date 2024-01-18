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Плавание

Сегодня, 14:15

Российский пловец Сибирцев сменил гражданство и выступит за сборную Узбекистана на ЧМ

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский пловец Илья Сибирцев сменил спортивное гражданство, сообщил тренер пловцов Луисвиллского университета Артур Альбьеро в видео, опубликованном на YouTube-канале учебного заведения.

22-летний спортсмен теперь будет представлять Узбекистан. Он выступит за национальную команду на чемпионате мира по водным видам спорта в Катаре.

Сибирцев — серебряный и бронзовый призер юниорского первенства мира 2019 года. В 18-летнем возрасте он уехал на учебу в США. Осенью 2019 года Сибирцев стал студентом Луисвиллского университета.

Чемпионат мира пройдет в Катаре со 2 по 18 февраля. Турнир будет проводиться на трех площадках: «Aspire Dome» (плавание, художественное плавание и водное поло), «Водный центр Хамад» (водное поло и дайвинг), «Старый порт Дохи» (плавание в открытой воде, хай-дайвинг).

Плавание
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