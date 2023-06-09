Российской пловчихе Кирпичниковой одобрили переход в сборную Франции

Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) одобрила смену спортивного гражданства с российского на французское Анастасии Кирпичниковой, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на портал SwimSwam.

Кирпичникова может начать представлять сборную Францию на чемпионате мира по водным видам спорта, который пройдет с 14 по 30 июля в Японии.

22-летняя спортсменка объявила о смене спортивного гражданства в конце апреля. Россиянка живет во Франции последние четыре года.

Кирпичникова — трехкратный призер чемпионата Европы на короткой воде, мастер спорта международного класса.