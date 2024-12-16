Руководство European Aquatics не знало о ситуации с невключением Лифинцева в пост призеров чемпионата мира

Первый вице-президент Федерации водных видов спорта России Владимир Сальников в комментарии «СЭ» оценил ограничения по отношению к россиянам на чемпионате мира по плаванию в Венгрии.

Ранее European Aquatics не упомянула российского пловца Мирона Лифинцева в публикации в социальных сетях о призерах чемпионата мира 2024 по плаванию на короткой воде.

«Я думаю, что лучше этот вопрос отнести к нему. В это время находился на чемпионате мира и беседовал с руководством European Aquatics, которая допустила такое действие. Могу сказать, что даже у них это вызвало недоумение. Они сами не знали, что это произошло. Удивительно, но это так. Возникает вопрос, что на разных уровнях принятия решения складываются разные мнения о том, как, что подавать, в каком виде», — сказал Сальников «СЭ».

На чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште выступили 28 российских пловцов в нейтральном статусе (17 мужчин и 11 женщин).