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Плавание

Сегодня, 11:20

Рылов оценил период тренировок под руководством жены

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов решил вернуться к методикам тренировок Андрея Шишина, поскольку работа под руководством жены Оксаны не дала ожидаемого результата.

«От тренера я и не уходил, просто раньше больше работал с женой Оксаной, а сейчас основные задания уже дает Андрей Геннадьевич. Меня бросало в разные стороны, поэтому вернулись к проверенному, на новое организм тяжело реагирует. Видимо, уже сказывается возраст», — приводит слова Рылова ТАСС.

Рылов после успешного выступления на Олимпиаде в Токио решил потренироваться под руководством своей девушки Оксаны Логвиновой, которая затем стала его женой.

Источник: https://tass.ru/sport/17587093
плавание
Евгений Рылов
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