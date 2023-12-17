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Сегодня, 20:23

Рылов отказался участвовать в Олимпийских играх на условиях МОК

Алина Савинова
Евгений Рылов.
Фото Дмитрий Коротаев, Известия
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Российский пловец Евгений Рылов заявил, что не поедет на Олимпийские игры-2024 на условиях Международного олимпийского комитета (МОК).

27-летний спортсмен является двукратным олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом мира на короткой воде.

«Моя страна никогда не сдавалась и всегда выходила из тяжелой ситуации. Как сказал наш президент, надо верить в великий русский народ. Я хочу этому соответствовать и не собираюсь опускаться до уровня западных провокаторов. Сейчас у нас есть замена международным стартам, но их также хотят запретить. Я не иду на поводу у МОК, я за чистый спорт. Я принял взвешенное решение: отказываюсь ехать на Олимпийские игры, пока вся эта ерунда не осядет на дно и наша вода вновь не станет чистой», — цитирует Рылова matchtv.ru.

8 декабря МОК объявил о решении допустить россиян и белорусов на Игры в Париже в нейтральном статусе. Им нужно будет подписать обновленные условия допуска к участию в соревнованиях. Российские и белорусские команды по решению МОК не выступят на Олимпиаде. Также не пройдут допуск спортсмены и члены персонала, которые поддерживали СВО и связаны с соответствующими ведомствами.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

Источник: Matchtv.ru
Олимпиада
Евгений Рылов
МОК
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