Рылов рассказал, к чему привели тренировки без тренера после Олимпиады

Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов рассказал, к чему привели тренировки без наставника после Олимпийских игр 2020 года в Токио.

«Все то время, что я работал без него, очень тщательно следил за своим техническим и мышечным состоянием, правда получилось, что я все-таки пошел немножко не по тому направлению. Увлекся работой в зале, и это разрушило мое плавательное, так сказать, тело. Немного поменял мышечную структуру. Мышцы, которые раньше были у меня очень эластичными, я забил слишком большими нагрузками. Сейчас, когда наставник рядом и может регулировать весь тренировочный процесс, я стараюсь уже под его контролем применить все новые находки к тому, что делал раньше», — заявил Рылов RT.

Рылов является двукратным олимпийским чемпионом, двукратным чемпионом мира и трехкратным чемпионом мира на короткой воде.