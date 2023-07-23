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Сегодня, 11:36

Рылов считает, что не стоит винить сменивших гражданство российских спортсменов

Мария Гусева
Евгений Рылов.
Фото Дмитрий Коротаев, Известия
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Двукратный олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов рассказал, что не осуждает российских спортсменов, которые решили сменить гражданство и выступать под флагом другой страны.

«Каждый делает свой выбор и осуждать за это не буду, — цитирует matchtv.ru Рылова. — Каждый стремится к олимпийской медали и для него это смысл жизни. Отказываться от страны ради своей личной выгоды я не готов. При этом выбор других, обстоятельства могу понять — люди всю жизнь работали. Винить их за то, что они хотят соревноваться не стоит».

26-летний Рылов — двукратный олимпийский чемпион, серебряный призер Олимпийских игр 2020 года, бронзовый призер Олимпийских игр 2016 года, двукратный чемпион мира, трехкратный чемпион мира на короткой воде, четырехкратный чемпион Европы, трехкратный чемпион юношеских Олимпийских игр.

Российские пловцы отстранены от участия в соревнованиях под эгидой Международной федерации водных видов спорта (World Aquatics) с марта 2022 года. В марте 2023-го Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал спортивным федерациям допускать к турнирам российских и белорусских атлетов в нейтральном статусе.

Весной сообщалось, что рабочая группа Международной федерации плавания (FINA) начала разрабатывать план возвращения спортсменов из России и Белоруссии на соревнования.

Источник: matchtv.ru
Евгений Рылов
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