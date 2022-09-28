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28 сентября, 14:50

Глава ВФП Сальников — о форуме «Россия — спортивная держава»: «Здесь собрано все лучшее в российской спортивной индустрии»

Антон Бабошин
Корреспондент

Руководитель Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников отметил высокий уровень проведения форума «Россия — спортивная держава», который в нынешнем году проходит в Кемерово.

— Формат форума за прошедшие годы стал уже серьезным стандартом, — подчеркнул Сальников. — Помимо места встреч старых друзей, которые никак не могут найти время собраться и обсудить события в разных видах спорта, «Россия — спортивная держава» стала площадкой, куда приезжают и спортивные руководители, и главы федераций, и действующие атлеты, и спортивная общественность. С каждым годом ответственность организаторов возрастает, ведь все привыкли к тому, что здесь собрано все лучшее, что есть в нашей спортивной индустрии: технологии, производители инвентаря, строители арен. Считаю, что форум растет и расширяет географию. В нынешнем году он проводится в Кемерово — я здесь впервые и мне очень интересно. Собираюсь, помимо участия в форуме проехать по местным бассейнам. С губернатором обсудили идею проведения фестиваля по разным видам спорта, включая плавание, на одной арене. Мы провели круглый стол по проекту «Плавание для всех» — пообщались с представителями регионов, подсказали, какие сделаны шаги к ее реализации, поделились опытом Татарстана и Ростовской области, где программа всеобщего обучения детей плаванию уже работает.

В рамках форума Сальников подписал соглашение о сотрудничестве с губернатором Кузбасса Сергеем Цивилевым.

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