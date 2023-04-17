Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Статьи
Олимпиада
Главная
Плавание

Сегодня, 10:16

Сальников рассказал, что Ефимова сообщает о своих карьерных планах только через соцсети

Владислав Гаврилин
Корреспондент
Telegram Дзен

Глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заявил, что шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова не сообщала о желании выступать на внутрироссийских соревнованиях, о ее карьерных планах можно судить только по публикациям в социальных сетях.

«Не являюсь поклонникам соцсетей, но в последнее время мы узнаем о ней только оттуда. Заявочных результатов представлено не было, в стране она не выступала. Если она захочет выступить на чемпионате России и будет отвечать всем критериям попадания туда, то замечательно. Рассчитываем ли на нее? Без ее желания и результатов не могу ответить на этот вопрос. Состав постоянно обновляется, она была лидером, но сейчас достаточно спортсменов, готовых составить ей сильнейшую конкуренцию, поэтому просто появиться и отобраться будет очень непросто, хотя и возможно», — приводит слова Сальникова ТАСС.

Ефимова — шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы.

Источник: https://tass.ru/sport/17539089
плавание
Владимир Сальников
Юлия Ефимова
1
0
Читайте также
ЦСКА рвется за серебром: новая жертва — «Урал» Гончаренко
«Они ублюдки и выкинули меня, как собаку». Как Хэмилтона могут лишить чемпионского титула
Стая собак насмерть загрызла ребенка в Оренбурге
Тупик рака: ученые описали способы предотвращения развития метастазов
Валютные инновации: какие страны начали избавляться от доллара
Радоница и Антипасха: что можно и нельзя делать, когда поминать усопших
Популярное видео
Юлия Ефимова — об Олимпиаде в Токио
"В Токио у нас будет первое золото со времен Попова"
Вот доказательства
Ефимова - о своих откровенных фото
Автографы от чемпионки мира
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Денис Панкратов
«Валенсия» — «Севилья»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Хетафе» — «Барселона»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
Будет ли в финале скучный хоккей?
«Кадис» — «Реал»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Атлетик» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Какую зарплату просит Ткачев у «Авангарда»
«Нэшвилл» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
Камила Валиева: итоги сезона
Новые правила КХЛ. День с Алексеем Шевченко
«Эдмонтон» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Монреаль» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Детройт»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Лада» снова в КХЛ: бюджет и будущее клуба
Алексей Морозов: потолок зарплат, реформы, перекрестный плей-офф
Александр Крылов: судейство, перекрестный плей-офф
Игорь Есмантович: будущее Федорова, отъезд хоккеистов
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Призер чемпионатов мира Минаков объяснил переход в сборную Республики Татарстан