Сальников рассказал, что Ефимова сообщает о своих карьерных планах только через соцсети

Глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников заявил, что шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова не сообщала о желании выступать на внутрироссийских соревнованиях, о ее карьерных планах можно судить только по публикациям в социальных сетях.

«Не являюсь поклонникам соцсетей, но в последнее время мы узнаем о ней только оттуда. Заявочных результатов представлено не было, в стране она не выступала. Если она захочет выступить на чемпионате России и будет отвечать всем критериям попадания туда, то замечательно. Рассчитываем ли на нее? Без ее желания и результатов не могу ответить на этот вопрос. Состав постоянно обновляется, она была лидером, но сейчас достаточно спортсменов, готовых составить ей сильнейшую конкуренцию, поэтому просто появиться и отобраться будет очень непросто, хотя и возможно», — приводит слова Сальникова ТАСС.

Ефимова — шестикратная чемпионка мира и семикратная чемпионка Европы.