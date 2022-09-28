Владимир Сальников — о контактах с международными федерациями: «Все планируемые турниры под эгидой ФИНА состоятся в России»

Глава Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников, участвующий в работе форума «Россия — спортивная держава», рассказал, что находится на постоянной связи с руководителями международной федерации и надеется, что все запланированные в нашей стране крупные старты состоятся в будущем.

— На прошлый форум в Казани приезжал глава ФИНА Хусейн аль-Мусаллам. Как сейчас налажен диалог с международной федерацией?

— Он постоянно продолжается, были встречи, в том числе с аль-Мусалламом. В ФИНА предполагают, что все запланированные у нас старты: юношеский чемпионат мира по плаванию, комплексный чемпионат мира по водным видам спорта, этапы Кубков мира — вернутся в Россию. То есть международная федерация не отказывается от намерений провести турниры у нас, просто они отодвигаются по времени на недалекое будущее. Это связано с международной обстановкой, в которой значительное количество стран использует спортивные федерации в своих корыстных целях. В отдельных случаях начинается откровенный саботаж, как было, когда некоторые европейцы грозили бойкотом соревнований, если в них будут участвовать россияне. Это неприемлемо. Мы хотим вернуться в то состояние, когда спорт объединяет, а не служит интересам конкретных сторон. В ближайшее время проведем встречу с руководством ЛЕН. О том, какие могут быть результаты, говорить рано, но сам факт того, что инициатива поступила с их стороны, говорит о многом.

— Центр развития ФИНА в Казани продолжает работу?

— Он функционирует, хотя и не на полную мощность. Мы обсуждаем возможность принять туда по программе развития ФИНА ряд пловцов из ближнего зарубежья и стран Азии. В ближайшее время они должны прибыть в Казань.

Напомним, что форум «Россия — спортивная держава» работает в Кемерово с 28 по 30 сентября.