Сальников рассказал о возможном смягчении санкций против российских пловцов

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников заявил, что Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) может смягчить санкции против российских спортсменов.

«Сейчас были проведены переговоры с Международной федерацией водных видов спорта, и у них есть желание двигаться к нам навстречу», — цитирует Сальникова РИА «Новости».

По словам главы ВФП, на данный момент существуют предпосылки, что World Aquatics расширит возможности выступления для россиян.

World Aquatics в сентябре прошлого года допустила российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе. При этом они могли выступать только в индивидуальных дисциплинах.