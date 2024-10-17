Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Статьи
Олимпиада
Главная
Плавание

Сегодня, 10:56

Сальников рассказал о возможном смягчении санкций против российских пловцов

Игнат Заздравин
Корреспондент
Telegram Дзен

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников заявил, что Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) может смягчить санкции против российских спортсменов.

«Сейчас были проведены переговоры с Международной федерацией водных видов спорта, и у них есть желание двигаться к нам навстречу», — цитирует Сальникова РИА «Новости».

По словам главы ВФП, на данный момент существуют предпосылки, что World Aquatics расширит возможности выступления для россиян.

World Aquatics в сентябре прошлого года допустила российских и белорусских спортсменов к международным соревнованиям в нейтральном статусе. При этом они могли выступать только в индивидуальных дисциплинах.

Источник: РИА «Новости»
Плавание
Владимир Сальников

Olimpbet awards

Мобильные приложения СЭ
Читайте также
Фицо предсказал итоги завершения конфликта на Украине
Москву хандрит, в Питере нет блатных, у Ротенберга просят прощения. Что происходит перед матчем СКА – ЦСКА
Умер экс-участник One Direction Лиам Пейн. Что известно
Штаб Трампа назвал катастрофой интервью Харрис телеканалу Fox News
Капитан «Вашингтона» Овечкин достиг отметки в 700 передач в НХЛ
Станислав Поздняков объявил об уходе с поста президента ОКР
Сегодня
Вчера
Неделя