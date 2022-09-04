Сальников рассказал, продолжит ли пловчиха Ефимова карьеру

Президент Всероссийской федерации плавания (ВФП) Владимир Сальников ответил на вопрос, продолжит ли пловчиха Юлия Ефимова карьеру.

«В США у нас тренируются Ефимова, Морозов и Минаков. Они работают по индивидуальным программам. В связи со сложностями приезда в Россию их результаты, показанные на соревнованиях за рубежом, учитываются. Но в любом случае они должны выступить хотя бы на одном чемпионате России. Конечно же, федерация при необходимости оказывает всяческую помощь. Будет ли Ефимова ещё выступать? Как я уже сказал, она тренируется по индивидуальной программе. Её дальнейшая спортивная карьера будет зависеть от её результатов», — цитирует «Чемпионат» Сальникова.

30-летняя Ефимова — двукратный серебряный призер Олимпиады-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия), также у нее есть одна бронзовая медаль Игр-2012 в Лондоне (Великобритания).