Сальников: «Международная федерация плавания рассматривает все возможности допуска наших спортсменов»

Президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников рассказал «СЭ» о взаимодействии с Международной федерацией плавания (FINA) по критериям Международного олимпийского комитета (МОК) о допуске российских спортсменов.

«Если условия (МОК) изменятся, тогда будет разговор. На сегодняшний день рекомендации отправлены на обозрение и обсуждение международных федераций. Международная федерация плавания рассматривает все возможности допуска наших спортсменов по линии водных видов спорта. Работа комиссия началась только со вчерашнего дня. Посмотрим с какими рекомендациями она выйдет уже для последующих решений. Дедлайн? Не позднее середины июня, если не ошибаюсь», — сказал Сальников «СЭ».

28 марта состоялось заседание МОК, по итогам которого исполком рекомендовал спортивным федерациям допускать не поддерживающих СВО российских спортсменов в нейтральном статусе. При этом организация предлагает не допускать атлетов, которые связаны с вооруженными силами и органами безопасности. Также команды из России и Белоруссии не могут рассматриваться в качестве участников международных соревнований.

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков назвал решение МОК произволом и нарушением принципов Олимпийской хартии.