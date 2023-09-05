Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Новости
Новости
Статьи
Олимпиада
Главная
Плавание

Сегодня, 12:56

Саутин считает, что World Aquatics хочет аккуратно отстранить российскую команду от соревнований

Алина Савинова
Telegram Дзен

Двукратный олимпийский чемпион по прыжкам в воду Дмитрий Саутин считает, что Международная федерация плавания своим решением на основании рекомендаций МОК хочет аккуратно отстранить россиян от участия в турнирах.

«Занимаются ерундой, издеваются над спортсменами уже какой год, и все движется к тому, чтобы наши не участвовали в Олимпийских играх. Уже ничего нового придумать не могут и хотят аккуратно отстранить российскую команду. Спорт всегда был вне политики, он объединяет людей, которые знакомятся, начинают дружить. А здесь творится что-то ужасное», — приводит ТАСС слова Саутина.

4 сентября стало известно, что Международная федерация водных видов спорта (World Aquatics) разрешила спортсменам из России и Белоруссии принимать участие в соревнованиях в нейтральном статусе. Однако представители обеих стран не смогут выступать в командных видах спорта и дисциплинах. Также россиянам будет запрещено участвовать в пресс-конференциях и давать интервью каким-либо СМИ во время соревнований.

Источник: https://tass.ru/sport/18658521
плавание
Дмитрий Саутин
МОК
0
Читайте также
Стали известны критерии World Aquatics к российским пловцам для допуска на соревнования
Медведев победил Де Минаура и сыграет в 1/4 финала US Open с Рублевым
В Минобороны сообщили об уничтожении БПЛА над Крымом
Пленные ВСУ рассказали про «дружественный» огонь из-за оставленных под Херсоном позиций
Учитель в ЛНР стал свидетелем убийств военных ВСУ сослуживцами
Как Севастополь, Крым и Новороссия вернулись в состав России: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Юлия Ефимова — об Олимпиаде в Токио
"В Токио у нас будет первое золото со времен Попова"
Вот доказательства
Ефимова - о своих откровенных фото
Автографы от чемпионки мира
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СПОРТА: Денис Панкратов
Аналитический разбор 8-го тура МФЛ от РУСТАТ
«Осасуна» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Гранада»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Все голы Арсена Захаряна в ЮФЛ
«Райо Вальекано» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Вильярреал» — «Барселона»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Гальченюк — в СКА, Ротенберга удалили до конца матча
«Сельта» — «Реал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Топ-5 голов 3-го тура ЮФЛ-3
Никитин, Лихачев: предсезонка, лакросс-гол
Кагарлицкий: слухи об обмене, Радулов и Шипачев
«Ак Барс» урезал зарплату Дамиру Жафярову
СКА отправил Подъяпольского в «Ладу»
«Авангард» подписал Ивана Николишина
Никита Квартальнов: скандал в Минске, отношения с агентами
Скабелка: селекция «Барыса», уход Михайлиса, влияние болельщиков
«Авангард» разгромлен дома, Иван Николишин присоединится к омичам
«Бетис» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Панкратов заявил, что допуск россиян не решает проблему бойкота заплывов украинцами
Всероссийская федерация плавания выступила с заявлением по поводу критериев World Aquatics для россиян
Российские ватерполисты не выступят на Олимпиаде в Париже
Покровская — о недопуске синхронисток на международные соревнования: «Мы не сдаемся. Пусть видят, что наша команда остается такой же сильной»
Российские пловцы вернутся на международные соревнования не раньше февраля
«Не больше одного россиянина на дистанции». Неадекватное решение World Aquatics
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Панкратов заявил, что допуск россиян не решает проблему бойкота заплывов украинцами