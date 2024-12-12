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Плавание

Сегодня, 21:14

Савенко не сумел выйти в финал чемпионата мира на дистанции 100 м комплексом

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Российский пловец Дмитрий Савенко не вышел в финал чемпионата мира по плаванию на короткой воде в Будапеште на дистанции 100 м комплексом.

22-летний россиянин занял седьмое место в своем полуфинальном заплыве, показав результат 52,69 секунды. В общей сложности он стал 13-м в полуфиналах.

Лучшее время показал швейцарец Ноэ Понти — 50,43. Также в тройку лучших вошли австрийцы Хайко Гиглер (51,30) и Бернхард Райтсхаммер (51,33).

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024 проходит в Будапеште с 10 по 15 декабря.

Плавание
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