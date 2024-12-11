Сборная России выиграла комбинированную эстафету 4х50 м на чемпионате мира на короткой воде

Сборная России завоевала золото в комбинированной эстафете 4х50 метров на чемпионате мира по плаванию на короткой воде.

Российскую команду представляли Мирон Лифинцев, Кирилл Пригода, Арина Суркова и Дарья Трофимова. Их результат — 1 минута 35,36 секунды.

Эта медаль стала второй для россиян в турнире. Ранее Лифинцев одержал победу на стометровке на спине.

Второе место в эстафете заняли канадцы (1.35,94). Третьими стали американские пловцы (1.36,20).

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде-2024 проходит в Будапеште с 10 по 15 декабря.