Сборные России вышли в финал эстафеты вольным стилем на чемпионате мира

Женская сборная России вышла в финал эстафеты 4x100 м вольным стилем на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.

Дарья Клепикова, Дарья Трофимова, Алина Гайфутдинова и Милана Степанова показали в квалификации время 3 минуты 31,89 секунды, заняв шестое место.

Мужская сборная также стала шестой в эстафете 4x100 м вольным стилем. Квартет Андрей Минаков, Александр Щеголев, Дмитрий Жаворонков и Павел Самусенко в полуфинале показал результат 3 минуты 7,04 секунды.

Чемпионат мира в Будапеште пройдет до 15 декабря.