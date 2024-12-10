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Плавание

Сегодня, 15:11

Сборные России вышли в финал эстафеты вольным стилем на чемпионате мира

Руслан Минаев
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Женская сборная России вышла в финал эстафеты 4x100 м вольным стилем на чемпионате мира по плаванию на короткой воде в Будапеште.

Дарья Клепикова, Дарья Трофимова, Алина Гайфутдинова и Милана Степанова показали в квалификации время 3 минуты 31,89 секунды, заняв шестое место.

Мужская сборная также стала шестой в эстафете 4x100 м вольным стилем. Квартет Андрей Минаков, Александр Щеголев, Дмитрий Жаворонков и Павел Самусенко в полуфинале показал результат 3 минуты 7,04 секунды.

Чемпионат мира в Будапеште пройдет до 15 декабря.

Плавание
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