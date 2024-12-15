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Сегодня, 21:17

Семин назвал победы российских пловцов на чемпионате мира главным событием 2024 года

Артем Бухаев
Корреспондент
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Бывший тренер «Локомотива» Юрий Семин в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о самом ярком спортивном событии в 2024 году.

«Главные спортивные события этого года — финал Лиги чемпионов и победы наших пловцов на чемпионате мира», — сказал Семин «СЭ».

Чемпионат мира по плаванию на короткой воде проходит в Будапеште (Венгрия) с 10 по 15 декабря.

World Aquatics допустила 28 российских пловцов в нейтральном статусе — 17 мужчин и 11 женщин.

На данный момент в активе сборной России пять золотых и четыре серебряные медали.

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Юрий Семин
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