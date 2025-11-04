Видео
Плавание

4 ноября, 16:09

Семья пропавшего пловца Свечникова просит присылать видео и фото заплыва в Босфоре

Алина Савинова

Алена Караман, родственница пропавшего в Босфорском проливе россиянина Николая Свечникова, сообщила, что семья пловца просит всех, кто снимал видео или фото заплыва, поделиться ими. По их мнению, это поможет в поисках спортсмена.

29-летний Свечников 24 августа принял участие в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Турции и не финишировал. 31 октября в генеральном консульстве РФ в Стамбуле заявили, что жандармерия продолжает искать следы пропавшего россиянина, однако активные поиски спортсмена прекращены.

«Семья просит тех, у кого есть любительские съемки заплыва, поделиться ими. Там было очень много зрителей. Супруга и мать Николая посмотрят видео и смогут увидеть Николая или те детали, которые не замечают другие люди, — может быть, он что-то говорил на камеру», — приводит РИА «Новости» слова Караман.

Ранее мать Свечникова рассказала, что родственники придерживаются мнения о том, что организаторы заплыва что-то от них скрывают. Также она объявила, что готова вручить награду 500 тысяч лир (около 955 тысяч рублей) тому, кто предоставит новую информацию о судьбе спортсмена.

Источник: РИА Новости
Серия «Сибири» — 11 поражений. Наши теряют время в АХЛ
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
СКА в спешном порядке меняет состав
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
