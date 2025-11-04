Семья пропавшего пловца Свечникова просит присылать видео и фото заплыва в Босфоре

Алена Караман, родственница пропавшего в Босфорском проливе россиянина Николая Свечникова, сообщила, что семья пловца просит всех, кто снимал видео или фото заплыва, поделиться ими. По их мнению, это поможет в поисках спортсмена.

29-летний Свечников 24 августа принял участие в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Турции и не финишировал. 31 октября в генеральном консульстве РФ в Стамбуле заявили, что жандармерия продолжает искать следы пропавшего россиянина, однако активные поиски спортсмена прекращены.

«Семья просит тех, у кого есть любительские съемки заплыва, поделиться ими. Там было очень много зрителей. Супруга и мать Николая посмотрят видео и смогут увидеть Николая или те детали, которые не замечают другие люди, — может быть, он что-то говорил на камеру», — приводит РИА «Новости» слова Караман.

Ранее мать Свечникова рассказала, что родственники придерживаются мнения о том, что организаторы заплыва что-то от них скрывают. Также она объявила, что готова вручить награду 500 тысяч лир (около 955 тысяч рублей) тому, кто предоставит новую информацию о судьбе спортсмена.